إدوارد وأحمد زاهر ينضمان برفقة مي عمر في مسلسل "لؤلؤ"

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يستعد الفنان إدوارد والفنان أحمد زاهر بمشاركة الفنانة مي عمر في أولى بطولتها في مسلسل "لؤلؤ" والذي سيتم عرضه خارج سباق دراما رمضان.



ومسلسل "لؤلؤ" يشارك في بطولته كل من مي عمر، إدوارد، أحمد زاهر وكوكبة من نجوم الفن، تأليف زينب عزيز، إخراج محمد عبد السلام.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مشاركتها في مسلسل "الفتوة" وقامت بتجسيد دور ليل الذي حقق نجاحاً كبيرًا.





"الفتوة" من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ليلى أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، ورياض الخولي،وأنعام سالوسة، وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ.