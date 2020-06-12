14 فندقًا جديدا يتسلمون شهادة السلامة الصحية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:53 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان رسمي لها عن حصول عدد جديد من الفنادق السياحية على الشهادة الصحية المؤهلة لإعادة التشغيل. 

وحسب بيان الوزارة فقد تسلم 14 فندقًا بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى والأقصر وبورسعيد ودمياط، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية. 

وقال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إن تسلم الشهادات جاء بعد التأكد من استيفاء الفنادق في تلك المحافظات الست لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 6 فنادق في محافظة البحر الأحمر هي تيتانك بيش، وسانت ماريا، وايه ام سي هوتيل، ونوفتيل مرسي علم، وبلو لاجون مرسي علم، اميرالد لاجون مرسي علم. 

وفندق واحد في محافظة جنوب سيناء هو فندق كورال السياحية نويبع "هيلتون نويبع سابقا"، وفندقين بالقاهرة الكبرى هما جراند اوتيل، وشتيجنبرجر التحرير، وفندق واحد بمحافظة الأقصر هو فندق وندسور. 

و3 فنادق بمحافظة بورسعيد هي النورس، واركان بورسعيد، وبورتو سعيد، وفندق واحد بمحافظة دمياط هو فندق طيبة رأس البر.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي 232 فندقًا. 

ولفت إلى أن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعًا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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