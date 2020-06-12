في الإسكندرية.. توزيع كمامات مدارس التعليم الفني على المحتاجين مجانا

التقي اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أحد المواطنين البسطاء، وذلك عقب جولته لتفقد أعمال مبادرة "إسكندرية أجمل بطلابها" واطلاقه إشارة البدء لإنتاج كمامات القماش بمدارس التعليم الفني.

وأمر محافظ الإسكندرية بإعطاء المواطن عدد من الكمامات المنتجة بالتعليم الفني، كما وجه المسئولين بالتواصل الفوري مع المواطن للوقوف علي كافه احتياجاته.

وكلف محافظ الإسكندرية مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية لتوزيع الكمامات القماش التي يتم انتاجها بمدارس التعليم الفني بالمجان علي غير القادرين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكلف محافظ الإسكندرية مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية لتوزيع الكمامات القماش التي يتم انتاجها بمدارس التعليم الفني بالمجان علي غير القادرين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد اللواء محمد الشريف بالكمامات المنتجة، لافتا أنها جاءت مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، ومعايير وزارة الصناعة. ووجه الشكر إلى وزارة التربية والتعليم على اتاحتها لصناعة تلك الكمامات بمدارس الإسكندرية.

وأشاد اللواء محمد الشريف بالكمامات المنتجة، لافتا أنها جاءت مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، ومعايير وزارة الصناعة. ووجه الشكر إلى وزارة التربية والتعليم على اتاحتها لصناعة تلك الكمامات بمدارس الإسكندرية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691 حالة حتى اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691 حالة حتى اليوم.

وأكد أن تلك الكمامات تطرح بأسعار بسيطة تتناسب مع إمكانيات جميع المواطنين، مشيرا إلى أن سعر الكمامة الواحدة يبلغ 9 جنيهات صالحة للاستخدام حتي 45 يوم ويتم إعادة غسلها وتعقيمها عقب كل استخدام وذلك وفقا لارشادات وزارة الصحة.

وأكد أن تلك الكمامات تطرح بأسعار بسيطة تتناسب مع إمكانيات جميع المواطنين، مشيرا إلى أن سعر الكمامة الواحدة يبلغ 9 جنيهات صالحة للاستخدام حتي 45 يوم ويتم إعادة غسلها وتعقيمها عقب كل استخدام وذلك وفقا لارشادات وزارة الصحة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا..كوفيد-19"؛ ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ10691 متعافى.





وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس "كورونا" هي: "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس "كورونا المستجد" حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.



