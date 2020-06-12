"سلمان للإغاثة" يواصل تقديم مساعداته للاجئين السوريين في مخيم "الزعتري" بالأردن

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم مساعداته لليمنيين المتضررين من السيول هناك، إضافة إلى دعمه اللاجئين السوريين في مخيم "الزعتري" بالأردن.

وقام المركز بتوزيع 48 سلة غذائية للمتضررين من السيول في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن اليمنية، استفاد منها 288 فردًا، بالتعاون مع "ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية".

وفي ذات الإطار، واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

وخلال الأسبوع الماضي، راجع العيادات 6,437 مريض؛ تمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 2,460 مريض، كما استقبلت عيادات الأطفال 691 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 221 فردًا سوريًّا، وراجع 132 مريضًا عيادتي الأسنان.

كما جرى استقبال 445 مريضة في العيادة النسائية، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وبلغ عدد مراجعي عيادة الباطنية 159 مريضًا، و98 حالة تم التعامل معها؛ ضمن عيادات الأنف والأذن والحنجرة.

 وراجعت عيادة اللقاحات 172 حالة، إضافة إلى 1,727 حالة ضمن مشروع مكافحة الأمراض السارية، أما عيادات التغذية والرعاية الصحية، فقد تعاملت مع 95 حالة، وتم إجراء 81 صورة أشعة لـ49 مريضًا، وتم إجراء 481 تحليلًا مخبريًّا لـ188 مريضًا.

ويذكر أن  أشاد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة في بلاده عبد الرقيب فتح، بتمديد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقد تنفيذ مشروع "مسام" لتطهير اليمن من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، لسنة إضافية بمبلغ 30 مليوناً و495 ألف دولار.

وقال الوزير فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، إن هذا التمديد الذي يأتي للمرة الثانية على التوالي، يؤكد حرص الأشقاء في المملكة على مساندة اليمنيين في الحفاظ على حياتهم من الألغام والمتفجرات التي تزرعها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بطرق عشوائية في معظم المحافظات.

تهدف عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة داخل مخيم الزعتري، إلى الإسهام في توفير البيئة الآمنة صحياً للاجئين السوريين في المخيم وذلك من خلال الكوادر الطبية المميزة والمعدات الطبية الحديثة، مما جعلها في المراكز المتقدمة في عملها الطبي الإنساني الدائم على مستوى المنظمات الدولية والمحلية، وواصل مركز الأمل الطبي في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية تقديم خدماته الطبية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال.

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