حقيقة مفاوضات الأهلي مع مدرب المنتخب السابق

انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء تتحدث عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع المدرب السابق لمنتخب مصر، الأمريكي بوب برادلي.

وارتبط اسم برادلي بتدريب الأهلي في الساعات الماضية على خلفية انتشار الكثير من الأخبار التي تفيد برحيل السويسري رينيه فايلر عن القلعة الحمراء.

وقال زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى المصري، والذي عمل لفترة طويلة مع برادلي، أن المدرب الأمريكي سعيد في لوس أنجلوس ، ولا يرغب في الرحيل إلى أي فريق".

وأكد أنه لا توجد أية مفاوضات بين الأهلي والمدير الفني الأمريكي بوب برادلي.

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وفي سياق منفصل، يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة للقلعة الحمراء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.





واستقر النادى الأهلى على عدم ضم النجم البرازيلي كينو لاعب فريق بيراميدز والمُعار لصفوف الجزيرة الإماراتي.





وجاء رفض النادي الأهلي التعاقد مع كينو حسبما أشارت تقارير صحفية اليوم، بسبب القيمة المالية للاعب ورفض بيراميدز بيعه بأقل من 8 مليون دولار.





ويسعي الأهلي لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي والمُعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي بالبقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.