اغنية كورونا محمد رمضان تتفشى على اليوتيوب بأكثر من 4 ملايين مشاهد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:47 م
محمد رمضان
محمد رمضان
اغنية كورونا محمد رمضان تتفشى على اليوتيوب بأكثر من 4 ملايين مشاهد

تصدرت اغنية كورونا محمد رمضان محرك بحث "جوجل" اليوم الجمعة 12 يونيو 2020 في مصر والوطن العربي، حيث حققت أغنية كورونا فيروس "Corona Virus" للفنان محمد رمضان على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهيرو "يوتيوب" نجاحًا كبيرًا في أقل من يومين.

اغنية كورونا محمد رمضان

وفي التفاصيل، نشرت قناة محمد رمضان الرسمية على "اليوتيوب" أغنيته كورونا فيروس "Corona Virus"، أول أمس الأربعاء الموافق 10 يونيو 2020، وتخطت اغنية كورونا محمد رمضان الـ 4 ملايين مشاهدة في أقل من يومين.

اغنية كورونا محمد رمضان

ويذكر أن الفنان محمد رمضان، نشر صورة له من كواليس تصوير أغنيته الجديدة "اغنية كوورنا محمد رمضان" عبر حسابه على انستجرام.

قال محمد رمضان إن "أغنية كورونا" تصدرت التريند فى 12 دولة عربية، منها السعودية، والجزائر، والأردن، ولبنان، بعدما حققت نسب مشاهدة وصلت لأكثر من4 ملايين مشاهدة.

ويذكر أن كليب أغنية محمد رمضان "كورونا فيروس"، من إخراج محمد سامي.

اغنية كورونا محمد رمضان تتفشى على اليوتيوب بأكثر من 4 ملايين مشاهد

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