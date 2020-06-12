رغم كورونا.. مصر تخطط لافتتاح 3 مشروعات في 30 يونيو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
سمر حسن
تحتفل مصر، هذا العام، بالذكري السابعة لثورة 30 يونيو 2013، ومن المقرر أن تختلف شكل الاحتفالات هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أصيب 39 ألف شخص في مصر، وتوفى 1377 شخصا، وتعافى 10 آلاف شخص.

هذا العام تحتفل الدولة المصرية بالثورة بافتتاح عدد من المشروعات القومية التي تؤكد عظمة الشعب المصري وتحدي جائحة العالمية.

3 مشروعات قومية:

قال المهندس نشأت مرسي، رئيس شركة القاهرة العامة للمقاولات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن الشركة انتهت من 3 مشروعات قومية «صرف صحي» للافتتاح خلال ذكرى الاحتفال بـ30 يونيو.

أضاف رئيس شركة القاهرة العامة للمقاولات، أن المشروعات تسلمتها هيئة العامة للصرف الصحي، هي 3 مشروعات "الكوادي، منيل العروس، البدائية"، في وقت قياسي طبقا للبرنامج الزمني للمشروع.

تنمية القرى

كشف رئيس شركة القاهرة العامة للمقاولات، أن الدولة تعمل علي تنمية القري والانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في القرى الأكثر احتياجا، ضمن سياسة الدولة والبعد الاجتماعي، والحرص علي تقديم أفضل الخدمات للقرى.

أوضح مرسي، أن المشروعات القومية خفضت معدل البطالة، حيث يعمل بهذه المشروعات حوالي 5 ملايين عامل، بخلاف عدد كبير من الشركات التي تحصل علي حجم أعمال جيد.

غرب قنا 

قال المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة غرب قنا الجديدة، إن المحافظة تستلم المرحلة الأولى من المدينة في 30 يونيو 2020 المقبل، ضمن الخطة الدولة للاحتفال بذكرى الثورة حيث أن تكلفة المرحلة الأولى في البنية الأساسية حوالي 1.1 مليار جنيه على مساحة 8971 فدان.

أضاف رضوان، أن اجمالي تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي وصلت 150 مليون جنيه، بينما تصل تكلفة مشروع سكن مصر 170 مليون جنيه، وأن التكلفة البنية الأساسية تتضمن الشبكات والمياه ومحطات الصرف الصحي والطرق.

أكد رئيس الجهاز، أن انشاء المدن الجديدة يساعد علي تنشيط القطاعات المهمة ويوفر فرص عمل مما يساهم في حدوث تنمية اقتصادية مستدامة.

مشروعات الأقصر

زار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، في 17 مايو الماضي، مشروع محطة صرف الرزيقات قبلي الفرعية، حيث أكد القائمون على المشروع، أن انتهاء المشروع بنسبة 95% من شبكاتها ومن المقرر انتهاء العمل بها 30 يونيو، وتابع المحافظ مع رئيس مدينة أرمنت الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، أكد عاشور أن الفترة القادمة تشهد تنفيذ عدد من مشروعات الصرف لخدمة أهالي أرمنت، 

ووقعت المحافظة بروتوكول بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العربية للتصنيع "مصنع الحركات" لتنفيذ مشروعات صرف صحي لقرى المحاميد بحري وقبلي والديمقراط ومن المتوقع تسليم مواقع العمل لهذه المشروعات بعد إجازة عيد الفطر.

تابع المحافظ مشروع تطوير وتجديد مركز طب وصحة الأسرة بالرياينة ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل، ويشمل تطوير 9 وحدات صحية بمدينة أرمنت لتصبح مراكز صحة وطب أسرة تعمل تحت مظلة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية التي تتضمن ارتداء الكمامة واستعمال المطهرات حرص على سلامة العمال، كما أشاد المحافظ بدور العمال في انجاز ودفع العمل بالمشروعات التي تحقق تنمية مجتمعية.

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