غدا.. نظر دعوى منع دخول الكويتي مبارك البغيلي لمصر
الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:41 م
هدير حمزة
تنظر محكمة القضاء الإداري، غدا السبت، الدعوى المستعجلة، المقامة من سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد وزير الداخلية والتى يطالب فيها بمنع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي للأراضي المصري؛ لتطاوله على الدولة المصرية.
وحملت الدعوي رقم 32939 لسنة 74 ق، وقال صبري في دعواه: في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدين الجاحدين الكارهين تطاول البغيلي على أم الدنيا مصر، وبدأ في نشر أخبارًا كاذبة للوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي وإثارة الفتن والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي وذلك من خلال تصريحاته التي يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها: (إن السفارة المصرية في الكويت تدعو الجالية المليونية المصرية إلى توخي الحذر بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلادنا، لدينا حل أفضل من التحذير وهو مغادرة جميع المصريين بلادنا وعودتهم من حيث جاؤوا).
وأضاف صبري، أن "البغيلي" اعتاد على الإساءة للشعب المصري والحكومة المصرية، وذلك لإدخال الوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي وإثارة الفتنة بينهم وتناسى أن مصر لن تسمح بالمساس بكرامة شعبها في أي دولة بالعالم، وأمام هذه التصريحات البذيئة التي أدلى بها البغيلي فقد أصبح دخوله مصر أمرًا غير مرغوب فيه ولن يسمح الشعب المصري بأن تطأ قدمي هذا الصحفي مصر الطاهرة.
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وشنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات لمكافحة جرائم التلاعب فى أسعار السلع وحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، وتمكنت من ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بحجب قرابة 17 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع.
أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام بعض التجار بدائرة حى المنتزه بمحافظة الإسكندرية بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى حجب السجائر المحلية عن التداول، بقصد تقليل المعروض منها لرفع أسعارها دون مبرر وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تم القيام بحملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط كلٍ من:
مسئول عن إدارة محل لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه وبحوزته (15470) علبة سجائر مختلفة الأنواع قام بإخفائها وحجبها عن التداول.
مسئول عن إدارة محل لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه وبحوزته (1500) علبة سجائر مختلفة الأنواع قام بإخفائها وحجبها عن التداول وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.
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