خالد الغندور يوجه رسالة خاصة لمصطفي شوبير

حرص الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق على توجيه رسالة شكر خاصة لمصطفي شوبير حارس مرمي الأهلي نجل الإعلامي أحمد شوبير.

وكان مصطفي شوبير قد وجه رسالة للإعلامي خالد الغندور للاطمئنان على سلامة ابنته زينة بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب الغندور عبر صفحته بـ فيسبوك: "شكرًا لـ مصطفى شوبير على رسالتك ودعمك وربنا يحفظك ويحفظ اسرتك" .





وأعلن خالد الغندور في الساعات الماضية إصابة ابنته زينة بفيروس كورونا وغيابه عن العمل الإعلامي بقناة الزمالك في الفترة الحالية.





كما قام الغندور بنشر نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاص به للاطمئنان على سلامته بعد إصابة ابنته.



