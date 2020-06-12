غادة عبد الرازق: أخوض الموسم الدرامي المقبل علي شاشة ام بي سي

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أعربت النجمة غاده عبد الرازق، عن سعادتها بالانضمام إلى قناة ام بي سي مصر وخوض السباق الرمضاني العام المقبل على شاشتها.



وكشفت غادة، في بيان صحفي أنها تستعد لتحضيرات مسلسلها الجديد ورحبت قائلة: 'سعيدة بالتجربة الجديدة وعلى شاشة محترمة ومنصة كبيرة سأخوض على شاشتها المنافسه في رمضان المقبل .. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي في مسلسل "سلطانه المعز" .



يذكر أن مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.