غادة عبد الرازق: أخوض الموسم الدرامي المقبل علي شاشة ام بي سي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:01 م
فادة عبدالرازق
فادة عبدالرازق
يارا أحمد


أعربت النجمة غاده عبد الرازق، عن سعادتها بالانضمام إلى قناة ام بي سي مصر وخوض السباق الرمضاني العام المقبل على شاشتها.

وكشفت غادة، في بيان صحفي أنها تستعد لتحضيرات مسلسلها الجديد ورحبت قائلة: 'سعيدة بالتجربة الجديدة وعلى شاشة محترمة ومنصة كبيرة سأخوض على شاشتها المنافسه في رمضان المقبل .. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي في مسلسل "سلطانه المعز" .

يذكر أن مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

أخبار تهمك

خالد الغندور يوجه رسالة خاصة لمصطفي شوبير

منذ ساعة و 17 دقيقة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تفاصيل جولة السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم

منذ ساعة و 18 دقيقة

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يومين

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يومين

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 4 ساعات

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. إصابة عمرو واكد ونجله بفيروس كورونا

منذ يوم

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع مدرب المنتخب السابق

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:16 م

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

04:44 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

عاجل.. تفاصيل جولة السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم

07:18 م

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

05:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم