ننشر موعد تلقي اعتذارات الثانوية العامة في كفر الشيخ

استعدت مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لاستقبال الراغبين في الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة، وفق الشروط والتعليمات التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

وقالت كشك إنه لن يقبل أي طلب لا تتوفر فيه الشروط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتطهير وتعقيم مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، التي تستقبل الراغبين في الاعتذار، لمدة 3 أيام بدء من الأحد المقبل.





وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد بين الحضور، وتوفير أماكن مخصصة تطبق بها الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن مقرات قبول الاعتذارات على مستوى الجمهورية، للمشاركين في لجان السير والمشاركين فى تقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020، ويتم فتح باب قبول الاعتذارات بدء من يوم الأحد الموافق 14من يونيو الجاري وحتى يوم الثلاثاء 16 يونيو الجاري بكل المديريات تسهيلًا على المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة وموثقة.



