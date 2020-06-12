ننشر موعد تلقي اعتذارات الثانوية العامة في كفر الشيخ
الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:19 م
عمرو الشامي
استعدت مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لاستقبال الراغبين في الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة، وفق الشروط والتعليمات التي حددتها وزارة التربية والتعليم.
وقالت كشك إنه لن يقبل أي طلب لا تتوفر فيه الشروط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتطهير وتعقيم مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، التي تستقبل الراغبين في الاعتذار، لمدة 3 أيام بدء من الأحد المقبل.
وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد بين الحضور، وتوفير أماكن مخصصة تطبق بها الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن مقرات قبول الاعتذارات على مستوى الجمهورية، للمشاركين في لجان السير والمشاركين فى تقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020، ويتم فتح باب قبول الاعتذارات بدء من يوم الأحد الموافق 14من يونيو الجاري وحتى يوم الثلاثاء 16 يونيو الجاري بكل المديريات تسهيلًا على المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة وموثقة.
وحددت الوزارة حالات قبول الاعتذارات، قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية،وأجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك)،والعمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية)، نسبة عجز 5%، ووجود طفل رضيع حتى سنتين ويقدم أصل شهادة ميلاد، ووجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، يتم تقديم تقرير طبي وشهادة ميلاد، ووفاة الزوج أو الزوجة، تقدم شهادة وفاة لا تتجاوز العام، أن يكون الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد، يقدم خطاب معتمد من جهة العمل، وندب الزوجين لأعمال الامتحانات، يقبل أحدهما فقط، الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية، كما ينص القانون.
وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، اجتماعًا مع رؤساء ووكلاء لجان الإدارة والجهات المعنية بتعقيم وتركيب بوابات التعقيم وموردي أدوات التعقيم لجميع مقرات الامتحان (لجان سير الامتحان مقرات لجان النظام والمراقبة مقرات لجان الإدارة مقرات تقدير الدرجات).
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا