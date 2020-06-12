المنتج مصطفى إسماعيل يتتعاون مع أصالة ومحمد رحيم في "الحب والسلام"

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:47 م
اصالة
اصالة
يارا أحمد



تستعد النجمة أصالة، لإطلاق أغنية جديدة علي طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة تحمل أسم "الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم وأنتاج الشركة العالمية للمنتج مصطفي إسماعيل، وتحمل الأغنية عدد من الأفكار والمعاني والرسائل وهي أن الانسان أساس كل شئ في الحياة النجاح والصبر والسعادة وهو من في يده يجعل أرض الله جنه في حين تعامل مع غيره بالحب فسيعم السلام علي الجميع.


وكشف المنتج مصطفي إسماعيل في بيان صحفي قائلا: "أن العالم أجمع ان فيرس كورونا مخيف ومجهول ومرعب وأن شاء الله ينتهي الفيروس من العالم ونعود مثل الاول ولكن عندما ينتهي رسالتنا من الاغنية هو أن تنتهي الحروب وأن يتوقف الجميع عن العبث حتي لا نخاف من المستقبل وهيا بنا جميعاً نحب بعض لذلك فهي أغنية لكل الأنسانية".


وأضاف قائلا: " الأغنية أخذت شهر من التحضيرات بدأنا العمل تحديداً يوم 7 رمضان الماضي والحمدلله أنتهينا من تسجيل الاغنية بالصوت الرائع والمتميز للنجمة الكبيرة أصالة، وسيتم تصويرها علي طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة في مدينة العالم للفنون بالعاصمة الادراية وأتقدم بالشكر لكل القائمين علي هذة المدينة لدعمهم الفن الراقي وأهتمامهم بلأغنية كونها رسالة سلام للعالم أجمع وعلي رأسهم اللواء محمد الأمين والعميد وليد سامي والقائمين بالجهاز الوطني للاستثمار مدينة الثقافه والفنون ".

كما أكد المنتج ورجل الأعمال مصطفي إسماعيل أن هذا الوقت يحتاج للتكاتف لذلك يجب أن يكون الجميع يد واحده وعندما قررت أنتاج الاغنية عن طريق الشركة العالمية كان بدافع شعوري بالمسؤلية تجاه بلدي وعندما تحدثت مع أصالة لتقديمها لم تتأخر ورحبت بالفكرة قائلة "أشعر انني أبكي وأفرح في نفس الوقت وهذة الأغنية تعبر عني وعن حياتي كلها من الأرداه والعزيمة والقوة والنجاح والسعادة والصبر والتحمل لذلك قالت انها أفضل اغنية قدمتها في حياتها.

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