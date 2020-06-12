محمد تامر ل'الفجر الفني': سعيد بمشاركتي في 'القمر آخر الدنيا'.. وهذه تفاصيل تحضيري للشخصية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
روان هيثم
أعرب الفنان محمد تامر عن سعادته بالمشاركة في مسلسل ''القمر آخر الدنيا" قائلاً: "تجربتي في مسلسل القمر آخر الدنيا كانت مفيدة جدًا وجميلة لأني أول مرة أعمل مع الاستاذ المخرج تامر حمزة".

وتابع محمد تامر في تصريح خاص ل'الفجر الفني' قائلاً: "كما أنها أول مرة أشارك بعمل في موسم رمضان وكنت سعيد جدًا".

وأضاف: "تم ترشيحي عن طريق مساعد مخرج الاول الاستاذ مؤمن حجازي، وهو صديق والدي ونحن نحبه كثيرًا ويرى موهبتنا أنا وحور وماسة وعند التحضير للمسلسل قام بترشيحي لأستاذ تامر على الفور".

واختتم: "أستعديت للشخصية بالمذاكرة بالورقة والقلم وبجانب تفكيري كيف أجعل الناس محبة لهذه الشخصية، وعند مشاهدتي لمشهد مذاكرتي ودخول والدي عليا طلبت من المخرج تامر حمزة أن أقوم بالعزف بدلاً من مشهد المذاكرة ووافق على طلبي والحمدلله المشهد كان لطيف وأحبه الناس".

وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، مؤمن نور، محمد تامر، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

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