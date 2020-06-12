الأهلي يحدد شروطه للموافقة على رحيل جيرالدو في الصيف

الأهلي يحدد شروطه للموافقة على رحيل جيرالدو في الصيف
الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:09 م
حسام مجدي
حدد النادي الأهلي شروطه للموافقة على رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
واستقر مسئولو الأهلي منذ فترة على بيع جيرالدو في الصيف القادم نظرا لعدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.
وجاء قرار الأهلي ببيع جيرالدو في نهاية الموسم الجاري بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء والذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب.
واشترط مسئولو النادي الأحمر على رحيل جيرالدو في الصيف أن يصل عرض مناسب لضمه ولن يوافق النادي على رحيله مجانا نهائيا.
ورفض جيرالدو كل العروض المحلية المقدمة له وأكد إلى مسئولو الأهلي أنه ينوي العودة إلى فريق أول أغسطس الأنجولي من جديد أو الانتقال إلى الدوري البرازيلي الممتاز حيث يملك عروض من هناك أيضا.
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