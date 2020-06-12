الأهلي يحدد شروطه للموافقة على رحيل جيرالدو في الصيف

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:09 م
جيرالدو
جيرالدو
حسام مجدي
حدد النادي الأهلي شروطه للموافقة على رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستقر مسئولو الأهلي منذ فترة على بيع جيرالدو في الصيف القادم نظرا لعدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.

وجاء قرار الأهلي ببيع جيرالدو في نهاية الموسم الجاري بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء والذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب.

واشترط مسئولو النادي الأحمر على رحيل جيرالدو في الصيف أن يصل عرض مناسب لضمه ولن يوافق النادي على رحيله مجانا نهائيا.

ورفض جيرالدو كل العروض المحلية المقدمة له وأكد إلى مسئولو الأهلي أنه ينوي العودة إلى فريق أول أغسطس الأنجولي من جديد أو الانتقال إلى الدوري البرازيلي الممتاز حيث يملك عروض من هناك أيضا.

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