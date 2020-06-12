رسالة مؤثرة من رونالدو لجماهير يوفنتوس

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:02 م
رونالدو
رونالدو
وكالات
حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو على توجيه رسالة إلى جماهير السيدة العجوز قبيل انطلاق مباراة فريقه أمام اي سي ميلان في إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

ونشر الدون رونالدو صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" وعلق عليها قائلا: "أينما كنتم، سنكون دائما معا"، وذلك في إشارة إلى غياب الجماهير عن المدرجات بسبب جائحة كورونا.

وتتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الجمعة، صوب ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، الذي سيكون مسرحا لمباراة الإياب بين فريق يوفنتوس وضيفه ميلان، في إطار الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا.

وستقام هذه المباراة وهي الأولى في إيطاليا بعد توقف الأنشطة الرياضية أواسط مارس الماضي، بسبب وباء كورونا، من دون حضور جماهيري.

يذكر أن مباراة الإياب بين "البيانكونيري" و"الروسونيري" قد انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل من الطرفين.

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يوفنتوس كاس ايطاليا رياضة رونالدو جائحه كورونا الدوري الايطالي

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