البورصة تواصل الأداء الجيد وتربح 6.3 مليار جنيه هذا الأسبوع

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:46 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نفين سمير

حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جيدة خلال تعاملات هذا الأسبوع مواصلة أدائها الجيد منذ اسبوعين ماضيين.

 

 

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 10831.92 نقطة مع نهاية اخر جلسة من جلسات الأسبوع أمس الخميس، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70 " بنسبة 5.09% ليغلق عند مستوى 1283.44 نقطة، وسجل مؤشر " EGX100" ارتفاعاً بنحو 3.9% مغلقًا عند مستوى 2040.67 نقطة.

 وعلى صعيد رأسمال السوقي للأسهم المدرجة بالسوق فقد ربح هذا الأسبوع نحو 6.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 574.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.1% عن الأسبوع الماضى. 0.1%.

 

 

 

ووشهد  إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية هذا الأسبوع تراجعات   تسجيل قيمة 13.2 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.251 مليار ورقة منفذة على 204 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 14.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.625 مليار ورقة منفذة على 160 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى

أخبار تهمك

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ يومين

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة عمرو واكد ونجله بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 17 ساعة

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يومين

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ أقل من ساعتين

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يومين

عرض ضخم لخطف فايلر من الأهلي.. والسويسري يطلب مهلة للرد

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:16 م

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

04:44 م

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

05:52 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

10:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم