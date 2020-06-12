البورصة تواصل الأداء الجيد وتربح 6.3 مليار جنيه هذا الأسبوع

حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جيدة خلال تعاملات هذا الأسبوع مواصلة أدائها الجيد منذ اسبوعين ماضيين.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 10831.92 نقطة مع نهاية اخر جلسة من جلسات الأسبوع أمس الخميس، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70 " بنسبة 5.09% ليغلق عند مستوى 1283.44 نقطة، وسجل مؤشر " EGX100" ارتفاعاً بنحو 3.9% مغلقًا عند مستوى 2040.67 نقطة.

وعلى صعيد رأسمال السوقي للأسهم المدرجة بالسوق فقد ربح هذا الأسبوع نحو 6.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 574.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.1% عن الأسبوع الماضى. 0.1%.