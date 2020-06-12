البورصة تواصل الأداء الجيد وتربح 6.3 مليار جنيه هذا الأسبوع
الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:46 م
نفين سمير
حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جيدة خلال تعاملات هذا الأسبوع مواصلة أدائها الجيد منذ اسبوعين ماضيين.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 10831.92 نقطة مع نهاية اخر جلسة من جلسات الأسبوع أمس الخميس، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70 " بنسبة 5.09% ليغلق عند مستوى 1283.44 نقطة، وسجل مؤشر " EGX100" ارتفاعاً بنحو 3.9% مغلقًا عند مستوى 2040.67 نقطة.
وعلى صعيد رأسمال السوقي للأسهم المدرجة
بالسوق فقد ربح هذا الأسبوع نحو 6.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى
574.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.1% عن الأسبوع الماضى. 0.1%.
ووشهد إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية هذا الأسبوع تراجعات تسجيل قيمة 13.2 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.251 مليار ورقة منفذة على 204 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 14.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.625 مليار ورقة منفذة على 160 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى