الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس السبت.. وتحذر المواطنين

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الموافق 13 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.





طقس السبت نهارًا

- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا (20%) تقريبًا على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري، وطقس حار، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- فرصة أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا (30%) تقريبًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وطقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة على شمال الصعيد.





طقس السبت ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.





- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.





- طقس لطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على مناطق من الصحراء الغربية مثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العاصفة.





الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر الشمال الغربي للبلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي مع منخفض صحراوي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط الرياح.





وعن الدرجات الحرارة، غدا السبت بالقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.



