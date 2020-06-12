"سلمان للإغاثة" يدعم اللاجئين السوريين بلبنان في مواجهة كورونا
الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:59 م
الفجر السعودي
نفذ مركز الأمل الطبي ببلدة عرسال اللبنانية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، حملة توعوية للاجئين السوريين وأهالي البلدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
تضمّنت الحملة التعريف بأهم أعراض الفيروس، وطرق انتقاله، وكيفية الوقاية منه، وكذلك تعليم المستفيدين على الإجراءات الاحترازية الصحيحة، مع توزيع 5,000 حقيبة صحية تحتوي على معقمات طبية، وأقنعة واقية (كمامات)، وغيرها من المستلزمات الضرورية.
وفي إطار الحملة، جرى تدريب الكادر الطبي على كيفية التعامل مع الفيروس؛ بإتباع خطوات الوقاية الشخصية وكيفية التعامل مع المرضى وتقديم العلاج المناسب لهم.
وأوضحت إخصائية الصحة العامة في "مركز الأمل" الدكتورة سحر كرمبي، أن التركيز حاليًّا ينصّب على ضمان احتواء انتشار الفيروس بين اللاجئين، وتوعية جميع المستفيدين وتزويدهم بالاحتياجات المطلوبة، معربة عن شكرها وتقديرها للمملكة على مساهمتها الجلية في تنفيذ ودعم المشاريع، التي تسهم بالحفاظ على حياة الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة حرصًا من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتقديم أفضل رعاية إغاثية للاجئين السوريين في جميع المجالات؛ للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمات الإنسانية التي يمرون بها.
يذكر أن أشاد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة في بلاده عبد الرقيب فتح، بتمديد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقد تنفيذ مشروع "مسام" لتطهير اليمن من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، لسنة إضافية بمبلغ 30 مليوناً و495 ألف دولار.
وقال الوزير فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، إن هذا التمديد الذي يأتي للمرة الثانية على التوالي، يؤكد حرص الأشقاء في المملكة على مساندة اليمنيين في الحفاظ على حياتهم من الألغام والمتفجرات التي تزرعها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بطرق عشوائية في معظم المحافظات.
تهدف عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة داخل مخيم الزعتري، إلى الإسهام في توفير البيئة الآمنة صحياً للاجئين السوريين في المخيم وذلك من خلال الكوادر الطبية المميزة والمعدات الطبية الحديثة، مما جعلها في المراكز المتقدمة في عملها الطبي الإنساني الدائم على مستوى المنظمات الدولية والمحلية، وواصل مركز الأمل الطبي في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية تقديم خدماته الطبية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا