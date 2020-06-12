الصحة الأردنية تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 915 حالة.

وذكرت الصحة الأردنية أنه تم إجراء 7718 فحصاً مخبرياً اليوم، وهو أعلى رقم فحوصات يومي يتم تسجيله حتى الآن، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 257149 فحصاً.

ودعت الأشخاص الذين وصلتهم تنبيهات عبر تطبيق "أمان" لمخالطتهم أشخاصا مصابين، ضرورة التوجه فورا للمراكز الطبية المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن حالتهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتشير الأرقام المعلنة إلى ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ما يشكل مخاوف من قيام الحكومة بإعادة فرض حظر التجوال في المملكة، عقب إلغائه.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,635 مليون إصابة، بينهم أكثر من 424 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,865 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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