الصحة الأردنية تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 915 حالة.





وذكرت الصحة الأردنية أنه تم إجراء 7718 فحصاً مخبرياً اليوم، وهو أعلى رقم فحوصات يومي يتم تسجيله حتى الآن، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 257149 فحصاً.





ودعت الأشخاص الذين وصلتهم تنبيهات عبر تطبيق "أمان" لمخالطتهم أشخاصا مصابين، ضرورة التوجه فورا للمراكز الطبية المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن حالتهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.





وتشير الأرقام المعلنة إلى ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ما يشكل مخاوف من قيام الحكومة بإعادة فرض حظر التجوال في المملكة، عقب إلغائه.



