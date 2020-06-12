وكيل أوقاف مطروح: تطهير المساجد وتعقيمها حتى يؤذن بالفتح

ترأس فضيلة الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح الاجتماع الطارئ ببعض أئمة أوقاف غرب وشرق مطروح، اليوم، الجمعة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال الاجتماع كالبعد المسافى بين الأئمة وارتداء الكمامات وعدم المصافحة ليكون الإمام نموذجا يحتذى.





وناقش عبدالبصير، خلال الاجتماع أئمة المساجد تهيئة المساجد للفتح مع غلق دورات المياه غلقا تاما، وعمل لوحات استرشادية لكل مسجد بموضوع الكمامة وسجادة الصلاة، والعلامات وعدم السلام والمعانقة.





ونبه على تطهير المساجد وتعقيمها حتى يؤذن بالفتح، والأهم الدور الفعال لفضيلة الإمام فى التوعية قبل وأثناء الفتح فى نشر التوعية الصحية الواجبة شرعا والضرورية صحيا حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19.





وأكد رفع جميع لافتات الجمعيات التى توجد علي المساجد وإخطار قطاع المديريات بها وأن المساجد يجب أن تكون مؤسسات تعبدية مستقلة عن الجمعيات والأحزاب.





وناقش صكوك الأضاحى وحث الحاضرين عليها ووضح شرعيتها حسب الدين الإسلامى ومدى النجاح الذى تحقق فى هذا المشروع الذى بلغ حصيلته العام الماضى ما يفوق 100 مليون جنيه، مع التنبيه بالمرور على جميع المساجد الحكومية والأهلية وسط تجاوب من الدعاة.



