وفاة أول حالة بكورونا داخل مستشفى رشيد بالبحيرة

سجلت مستشفي الحجر الصحي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، أول حالة وفاة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد بعد وقت وقصير من تحويلها من مستشفي المحمودية، ليرتفع عدد حالات الوفاة اليوم بالمحافظة إلي 5 حالات.





وجاءت حالات الوفاة علي النحو التالي: سيدة 67 عاما هانم من كفر سليم بكفرالدوار توفت بمستشفى ادكو المركزى، سيدة 60 عاما من منطقة السعيدية بالمحمودية توفت بمستشفى رشيد العام، سيدة 74 عاما من قرية دسونس بابوحمص توفت بمستشفى ابوحمص العام، رجل 55 عاما من مدينة دمنهور توفي بمعهد دمنهور الطبى، رجل 48 عاما من مدينة ايتاي البارود توفي بمستشفى ايتاى البارود العام.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.



