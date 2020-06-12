سامح عبد العزيز يوافق مخرجة "لية لأ" في اختيار مراجيح وجو لتجسيد المشهد

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علق المخرج سامح عبد العزيز، على الهجوم الشديد الذى تعرضت له المخرجة مريم أبو عوف "لية لأ"، بعد ظهور دينا مراجيح وخطيبها يوسف جو، في مشهد في الحلقة الخامسة من مسلسل "لية لأ".





وقال سامح عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يستاهلوها.. والسؤال في ممثلة تقدر تعمل دينا مراجيح بلسانها وطريقتها.. أنا في مسلسل الحارة وبين السرايات ناس من الأباجية والقلعة والبساتين سيدات وأطفال ورجال وعجائز مثلوا وخدوا أدوار ومنهم بيمثل لحد دلوقت".



وأضاف: "أنا كنت بدور على الطبيعية لأن في خريجين ومحترفين كتير مش عارفين يجيبوا الشعبي الطبيعي اللي عايز أوصله لطبيعة هذه الأعمال.. ولو اشتغلت على دينا مراجيح ممكن أخليها فتاكة في التمثيل".







واختتم حديثه قائلًا: "الكاستنج دي حاجة مفتوحة على مصراعيها.. أكيد الجمهور واعي جدًا.. لكل مقام مقال احترامي".





يذكر أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.