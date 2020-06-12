الأسهم الأمريكية تستهل تعاملات اليوم على ارتفاعات قوية

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع قوي يوم الجمعة بعد يوم من تسجيلها أكبر انخفاض في يوم واحد في نحو ثلاثة أشهر بفعل مخاوف إزاء ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 531.25 نقطة أو ما يعادل 2.11 بالمئة إلى 25659.42 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 68.94 نقطة أو ما يعادل 2.30 بالمئة إلى 3071.04 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 223.14 نقطة أو ما يعادل 2.35 بالمئة إلى 9715.87 نقطة.