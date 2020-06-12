تعرف على مصير رحلات الحج هذا العام.. والسيناريوهات المطروحة





يفصل الأمة الإسلامية عن شهر ذي الحجة وموسم الحج حوالي شهر، لم تعلن المملكة العربية السعودية، أي معلومات رسمية عن موسم الحج ومصير الحجاج وخاصة مع تفشي وباء كورونا، حيث أصيب أكثر 7 ملايين شخص حول العالم وتوفى أكثر من 400 ألف.





إلغاء الحج





كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، طبقا لمسئول رفيع المستوى بالسعودية اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية تدرس إلغاء موسم الحج هذا العام لأول مرة منذ تأسيسها عام 1932 بعد وصلت حالات كورونا فى البلاد إلى 100 ألف.





أضاف مصدر مسئول، فى وزارة الحج والعمرة، أن القضية تحت الدراسة تمت دراستها بعناية، ووضعت السلطات سيناريوهات مختلفة، ويتم اتخاذ قرار رسمى فى غضون أسبوع.





تقليل الحجاج





أكد المصدر، أنه ضمن المقترحات: السماح بعدد قليل من الحجاج المحليين لأداء الفريضة مع وضع إجراءات صارمة، مع وجود إمكانية لإلغاء موسم الحج، إن هذه الخيارات مطروحة على الطاولة، تبقي الأولوية لصحة الحجاج





أوضحت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن السعودية نظمت موسم الحج خلال تفشى أوبئة مثل الإيبولا ومارس، إلا أن التوسع العالمى لوباء كورونا يعتبر تحدي أصعب، وأن الحكومة السعودية تحركت لاتخاذ إجراءات السيطرة على الفيروس بعد ظهور أول حالة مؤكدة بها فى 2 مارس.





كشفت الصحيفة، أن المملكة فرضت قيود على السفر وحجر صحي على الصعيد الوطنى استمر شهرين، وبدأت تخفيف القيود فى آخر مايو، وبدأت الإصابات والوفيات اليومية تزيد، وسجلت أكثر من 3 آلاف حالة في اليوم خلال الأيام الستة الماضية، بينما تجاوز عدد الوفيات 857.





إجراءات الحج





أكدت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارىء واللوائح الصحية الدولية، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، أن تخفيف قيود التباعد الاجتماعي فى العالم يخضع لقواعد اقتصادية، واجتماعية وصحية.





أضافت سمهوري أن تطبيق تخفيف قيود التباعد الاجتماعي يعتمد على عدد من المؤشرات منها انخفاض نسب الوفيات وانخفاض الإصابات لأكثر من 50 %، وقدرة الدولة علي تتبع المخالطين وتوفير التحاليل الطبية، وقدرة الدولة علي توفير مستويات من الرعاية الصحية.





أكدت مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، أن السعودية تتخذ كافة الإجراءات عند عودة الحج، وهي إجراءات مشددة للحماية من الإصابة بكورونا، وهناك تواصل كبير معهم لتطبيق أليات عودة الحج.





عودة الحج





قالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات للمكتب الاقيلمي لمنظمة الصحة العالمية، أن استقرار النظام الصحي وتراجع الوفيات ووعي المواطنين بحماية أنفسهم من أهم شروط عودة الحياة،





وأضافت طلعت، خلال اتصال عبر "سكايب" لبرنامج مساء دي إم سي، للإعلامي رامي رضوان، علي قناة دي إم سي، أن هناك مشاورات مستمرة بين منظمة الصحة العالمية والسعودية لتحديد مصير موسم الحج، لافتة إلى الأسبوع القادم نحدد مصير عودة موسم الحج بالتنسيق مع السعودية والقرار قرار للدولة.





فتح المساجد





أعلنت السلطات السعودية عن فتح المسجد النبوي في 31 مايو الجاري، أمام المصلين، بعد قرار السلطات السعودية بإيقاف التدريجي لتعليق صلاة الجمعة والجماعة به، ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، صور لتوافد المصلين بأعداد أقل إلى المسجد، مع التزامهم بارتداء الكمامات والجلوس على مسافات بعيدة.





كشف جمعان العسيري المتحدث الرسمي باسم وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي، أن "الرئيس الوكالة اعتمد خطة عززت إجراءاتها الوقائية لحماية المصلين من فيروس كورونا مع تعليق الدخول للروضة الشريفة، ودخول المصلين للمسجد النبوي في أفواج بما لا يزيد عن 40 % من الطاقة الاستيعاب".





أوضح العسيري أن الخطة تضمنت توفير أبواب لدخول المصلين، ووضع كاميرات الكشف الحراري على أبواب الدخول، ورفع سجاد التوسعات والساحات، على أن تكون الصلاة على الرخام، مع غسل أرضيات المسجد النبوي وساحاته بعد كل صلاة".



