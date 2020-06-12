عضو مجلس إدارة الترسانة يعلن إصابته بفيروس كورونا



وحسب ما ذكره خطاب عبر صفحته في موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" : "الحمد لله تأكد إصابتى أنا وزوجتى بالكورونا.. دعواتكم لنا بالشفاء الحمد لله".



وتعرض مؤخراً عدد كبير من الرياضين الى الإصابة بالفيروس منهم محمد معوض مدرب الملاكمة ، وملك سمير لاعبة العاب القوى وأحمد خيرت حكم كرة السلة فضلا عن عدد من موظفي الإتحاد لمصري لكرة القدم، بجانب محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة ، وزوجة وأبناء اللاعب أحمد فتحى، نجم الأهلي السابق وبيرامذدز الحالي، وزوجة وأبناء الإعلامي خالد الغندور، بجانب ثلاث حكام كرة قدم وهم عمرو حلاوة وعبد الحميد عبد النبى ومجدى عبد المجيد.

أعلن المهندس على خطاب، عضو مجلس إدارة نادى الترسانة ، إصابته بفيروس كورونا، بجانب إصابة زوجته بعد إجرائهما التحاليل والمسحات عقب ظهور بعض الأعراض عليهما.