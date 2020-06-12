إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالدقهلية (صور)

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
محمد كشك
انهار جزء من شرفة الدور الثالث علوي بشارع عاطف الشرقاوي بمدينة طلخا على سيارتين ملاكى كانتا أسفل العقار في مدينة طلخا في محافظة الدقهلية، نتج عن الحادث إصابة " عماد. ا. س" وتم نقل المصاب إلي مستشفي طلخا المركزى للعلاج.

على الفور كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بإننقال القيادات الأمنية والتنفيذية لمكان الواقعة، وتم فصل التيار الكهربائي عن العقار وجارى اخلاؤه إداريا بتعليمات من محمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا حرصا علي ارواح المواطنين والماره لحين عرض العقار علي لجنة المنشآت الايله للسقوط.

انتقل إلى موقع الانهيار احمد حمدى نائب رئيس المركز والرائد احمد بك السادات رئيس مباحث مركز شرطة طلخا وقوات الحماية المدنية بمديرية امن الدقهلية.

وعلي صعيد آخر شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة حى غرب المنصورة فى محافظة الدقهلية، حملة مكبرة على الأسواق، بالاشتراك مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى لمتابعة الأغذية المعروضة للجمهور والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمى ومراقبة الأسواق.

ترأس الحملة الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس حى غرب، و أحمد سمير مدير إدارة البيئة بحى غرب، وأحمد عادل من إدارة البيئة، والدكتور الغريب الغندور من مديرية الطب البيطرى، والدكتور أحمد يحى من مديرية الصحة، أحمد صلاح مسئول الإعلام بحى غرب المنصورة وتحت إشراف سعد بغدادى رئيس حى غرب المنصورة. 

وتمكنت الحملة من ضبط  2 طن فلفل أحمر، 1.200كيلو جرام  طماطم، 200كيلوجرام جبنه مش، 300 بيضة، 1100 كيلو جرام شمام، 900 كيلو جرام جزر، 300 كيلو جرام جبن رومى، 2.300 كيلو جرام تمور، 420 كيلو جرام دجاج قبل طرحها بالاسواق لتغير خواصها الطبيعية، ومصادرة 2 إسطوانة غاز منزلى.

وأكد رئيس حى غرب المنصورة على قيام الحملة بالتأكد من قيام العاملين بالمنشآت بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وشهد محافظ الدقهلية، نماذج المقترحة من عربات البيع المقرر تنفيذها بمنطقة مشروع شارع ٣٠٦ والذى من المقرر تنفيذه بمدينه المنصورة لإتاحة فرص العمل الحر للشباب بمحافظة الدقهلية.

وأشار المحافظ أن هذا المشروع تقرر تنفيذه بهدف تمكين الشباب من إطلاق مشروعاتهم لتوفير حياة كريمة بدلا من الانضمام لطابور البطالة انتظارا لحلم الوظيفة، وتشجيعهم على العمل الحر بما يسهم في دفع عجلة التنمية والاقتصاد حيث يضم المشروع عربات للمأكولات والمشروبات والحرف اليدوية والمعروضات البسيطة بالتعاون مع كافة الاجهزة التنفيذية وبمشاركات المجتمع المدني.

وأضاف المحافظ أن المشروع يتم الاعداد لتنفيذه بنطاق حى شرق وغرب المنصورة بشكل منظم بعيدًا عن إعاقة المرور أو إزعاج السكان والمارة، ويساهم فى حصول الشباب على فرصة عمل توفر دخلا ماديا يمكنهم من مواجهة أعباء الحياة.

إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالدقهلية (صور)
إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالدقهلية (صور)
إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالدقهلية (صور)
إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالدقهلية (صور)
إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالدقهلية (صور)
إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالدقهلية (صور)
إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالدقهلية (صور)
إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالدقهلية (صور)
إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالدقهلية (صور)
إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالدقهلية (صور)
إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالدقهلية (صور)
إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالدقهلية (صور)
إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالدقهلية (صور)
إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالدقهلية (صور)
إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالدقهلية (صور)
إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالدقهلية (صور)
إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالدقهلية (صور)
إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالدقهلية (صور)
إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالدقهلية (صور)
إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالدقهلية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية فيروس كورونا بوابة الفجر انهيار شرفة عقار الفجر الداقهلية

أخبار تهمك

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يومين

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 5 ساعات

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 9 ساعات

تحرك جديد من الزمالك لحسم صفقة آري بابل

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يوم

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

سموحة يطلب نجم الأهلي موسم إضافي

منذ ساعة

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عرض ضخم لخطف فايلر من الأهلي.. والسويسري يطلب مهلة للرد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 17 ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ يومين

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة عمرو واكد ونجله بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

رفع 60 طن قمامة من نطاق مدينة بلقاس بالدقهلية

اجتماع طارئ برئاسة طلخا لرفع مستوى منظومة النظافة

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع منية النصر بالدقهلية

ايقاف أعمال بناء بدون ترخيص في مدينة ميت غمر

رفع كفاءة حديقة شجرة الدر التابعة لحي غرب المنصورة بشارع المشاية السفلية

رفع كفاءة وصيانة الألعاب بحديقة شجرة الدر متنفس الغلابة بالمنصورة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:44 م

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

05:52 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

10:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم