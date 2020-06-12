إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالدقهلية (صور)

انهار جزء من شرفة الدور الثالث علوي بشارع عاطف الشرقاوي بمدينة طلخا على سيارتين ملاكى كانتا أسفل العقار في مدينة طلخا في محافظة الدقهلية، نتج عن الحادث إصابة " عماد. ا. س" وتم نقل المصاب إلي مستشفي طلخا المركزى للعلاج.





على الفور كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بإننقال القيادات الأمنية والتنفيذية لمكان الواقعة، وتم فصل التيار الكهربائي عن العقار وجارى اخلاؤه إداريا بتعليمات من محمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا حرصا علي ارواح المواطنين والماره لحين عرض العقار علي لجنة المنشآت الايله للسقوط.





انتقل إلى موقع الانهيار احمد حمدى نائب رئيس المركز والرائد احمد بك السادات رئيس مباحث مركز شرطة طلخا وقوات الحماية المدنية بمديرية امن الدقهلية.





وعلي صعيد آخر شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة حى غرب المنصورة فى محافظة الدقهلية، حملة مكبرة على الأسواق، بالاشتراك مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى لمتابعة الأغذية المعروضة للجمهور والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمى ومراقبة الأسواق.





ترأس الحملة الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس حى غرب، و أحمد سمير مدير إدارة البيئة بحى غرب، وأحمد عادل من إدارة البيئة، والدكتور الغريب الغندور من مديرية الطب البيطرى، والدكتور أحمد يحى من مديرية الصحة، أحمد صلاح مسئول الإعلام بحى غرب المنصورة وتحت إشراف سعد بغدادى رئيس حى غرب المنصورة.





وتمكنت الحملة من ضبط 2 طن فلفل أحمر، 1.200كيلو جرام طماطم، 200كيلوجرام جبنه مش، 300 بيضة، 1100 كيلو جرام شمام، 900 كيلو جرام جزر، 300 كيلو جرام جبن رومى، 2.300 كيلو جرام تمور، 420 كيلو جرام دجاج قبل طرحها بالاسواق لتغير خواصها الطبيعية، ومصادرة 2 إسطوانة غاز منزلى.





وأكد رئيس حى غرب المنصورة على قيام الحملة بالتأكد من قيام العاملين بالمنشآت بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وشهد محافظ الدقهلية، نماذج المقترحة من عربات البيع المقرر تنفيذها بمنطقة مشروع شارع ٣٠٦ والذى من المقرر تنفيذه بمدينه المنصورة لإتاحة فرص العمل الحر للشباب بمحافظة الدقهلية.





وأشار المحافظ أن هذا المشروع تقرر تنفيذه بهدف تمكين الشباب من إطلاق مشروعاتهم لتوفير حياة كريمة بدلا من الانضمام لطابور البطالة انتظارا لحلم الوظيفة، وتشجيعهم على العمل الحر بما يسهم في دفع عجلة التنمية والاقتصاد حيث يضم المشروع عربات للمأكولات والمشروبات والحرف اليدوية والمعروضات البسيطة بالتعاون مع كافة الاجهزة التنفيذية وبمشاركات المجتمع المدني.





وأضاف المحافظ أن المشروع يتم الاعداد لتنفيذه بنطاق حى شرق وغرب المنصورة بشكل منظم بعيدًا عن إعاقة المرور أو إزعاج السكان والمارة، ويساهم فى حصول الشباب على فرصة عمل توفر دخلا ماديا يمكنهم من مواجهة أعباء الحياة.



