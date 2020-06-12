"على متن سفينة".. سمية الخشاب تستمتع بالأجواء الصيفية

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شاركت الفنانة سمية الخشاب صورة لها على متن سفينة من إحدى الشواطئ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "الخشاب" بتيشيرت اسود وأبيض بإطلالة صيفية وشعر منسدل على كتفها،وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "يعجز الكلام عن وصف الجميل"،"هو اللي بيحبك بجد وعايز يفرحك يعمل إيه"،"حبيبة قلبي".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية "عربية أنا" وحققت نجاحا كبيرا فور طرحها، وكانت "الخشاب" قد صورتها بطريقة الكليب في سوريا.

