"الصحة" السعودية: علاج فقدان حاسة الشم لمصابي كورونا يعتمد على المسبب

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، أن علاج  فقدان حاسة الشم يعتمد على المسبب، وفي حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد يختلف العلاج من شخص لآخر.

جاء ذلك في تغريدة للوزارة على حساب "الصحة 937"، تقول: يعتمد علاج فقدان حاسة الشم على المسبب.. وإذا كان سبب فقدانه فيروس كورونا؛ فإن العلاج يختلف من شخص لآخر.

وأكدت الوزارة أن تلك الأعراض  قد تزول تدريجيًا خلال مرحلة التعافي.

ويذكر أن أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية، متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الصحة في وقت سابق أن ارتفاع الحالات الحرجة يشير إلى انتشار نشط لفيروس كورونا، متابعةً أن هناك توصيات علمية بضرورة لبس الكمامة لمواجهة الفيروس.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

عُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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