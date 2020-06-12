مدرب برشلونة يتحدث عن مواجهة مايوركا عقب استئناف الليجا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:24 م
كيكي سيتين
كيكي سيتين
علي نبوي

تحدث الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن مواجهة فريقه غدًا أمام ريال مايوركا بالدوري الإسباني "الليجا".

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"أريد أن أبدأ برسالة تضامن لجميع عائلات الضحايا وأولئك الذين لا يزالون يعانون من هذا الوضع".

وأضاف :"بالتأكيد سواريز قد يُشارك، في مباراة الغد، لكنه لن يلعب المُباراة كاملة".

وزاد :"الراحة كانت جيدة لنا ذهنياً، وقمنا خلالها بتحليل فيها بعض المُباريات".

وواصل :"لا أعرف إذا كنا سوف نكون نفس الفريق قبل التوقف أم لكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا".

وأشار :"في دوري الأبطال لدينا العديد من الخيارات، نملك الأفضل في العالم وهذا قد يقلب الموازين لصالحنا".

وعن مدى جاهزية ميسي قال :"في وضع مثالي وتدرب بشكل مثالي مع زملائه، وهو جاهز بنسبة ١٠٠٪؜، ولا أرى أي مُشكلة".

وأكمل :"علينا تحسين إخراج الكرة، لقد أخذ هذا وقتًا وساعات من التحليل وكيفية تحسينه مثل الجوانب الأخرى التي حاولنا تحسينها سواء في الدفاع أو الهجوم".



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كيكي سيتين رياضة برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يوم

سموحة يطلب نجم الأهلي موسم إضافي

منذ ساعة

عاجل.. إصابة عمرو واكد ونجله بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 5 ساعات

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عرض ضخم لخطف فايلر من الأهلي.. والسويسري يطلب مهلة للرد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ يومين

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تحرك جديد من الزمالك لحسم صفقة آري بابل

منذ نصف ساعة

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

زيدان يعلن غياب رباعي ريال مدريد عن مواجهة مايوركا

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 21 فبراير: ميسي يختار مهاجم البرسا الجديد.. الأخطبوط يقترب من البلوجرانا.. الإعلان عن قائمة برشلونة لموقعة إيبار

كيكي سيتين: الكلاسيكو لن يحبطنا ومواجهة ريال سوسيداد معقدة

أول تعليق من كيكي سيتين بعد عبور ريال سوسييداد

كيكي سيتين يصدم عشاق الدوري الإسباني

أزمة تؤرق مدرب برشلونة قبل استئناف الليجا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:44 م

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

05:52 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

10:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم