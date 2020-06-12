مدرب برشلونة يتحدث عن مواجهة مايوركا عقب استئناف الليجا





تحدث الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن مواجهة فريقه غدًا أمام ريال مايوركا بالدوري الإسباني "الليجا".





وقال سيتين في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"أريد أن أبدأ برسالة تضامن لجميع عائلات الضحايا وأولئك الذين لا يزالون يعانون من هذا الوضع".





وأضاف :"بالتأكيد سواريز قد يُشارك، في مباراة الغد، لكنه لن يلعب المُباراة كاملة".





وزاد :"الراحة كانت جيدة لنا ذهنياً، وقمنا خلالها بتحليل فيها بعض المُباريات".





وواصل :"لا أعرف إذا كنا سوف نكون نفس الفريق قبل التوقف أم لكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا".





وأشار :"في دوري الأبطال لدينا العديد من الخيارات، نملك الأفضل في العالم وهذا قد يقلب الموازين لصالحنا".





وعن مدى جاهزية ميسي قال :"في وضع مثالي وتدرب بشكل مثالي مع زملائه، وهو جاهز بنسبة ١٠٠٪؜، ولا أرى أي مُشكلة".





وأكمل :"علينا تحسين إخراج الكرة، لقد أخذ هذا وقتًا وساعات من التحليل وكيفية تحسينه مثل الجوانب الأخرى التي حاولنا تحسينها سواء في الدفاع أو الهجوم".











