بالوتيلي يقاضي فريقه بسبب المستحقات

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
رفع ماريو بالوتيلي مهاجم نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم دعوى قضائية للحصول على مستحقاته المالية من ناديه الحالي.

وأوضحت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت أن بالوتيلي يسعى للحصول على راتب شهر مارس (آذار)، والذي اتفقت أغلب الأندية مع لاعبيها على تعليقه في ظل توقف المنافسات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وانتقد محامي نادي بريشيا، ماتيا غراساني، تصرف اللاعب قائلاً: "أعتقد أن بالوتيلي هو لاعب كرة القدم الوحيد في مسابقات دوري الدرجة الأولى بأوروبا الذي أرسل إخطاراً إلى ناديه للحصول على راتب شهر مارس (آذار) كاملاً".

وأضاف غراساني أن بالوتيلي أرسل عدة رسائل عبر البريد الإلكتروني في ساعة متأخرة من المساء إلى النادي، عندما كانت مكاتبه مغلقة، ادعى فيها تعرضه للتمييز وعدم تمكنه من التدريب بالشكل المطلوب.

وكان تقرير إخباري قد ذكر يوم الثلاثاء الماضي، أن نادي بريشيا منع بالوتيلي من دخول المعسكر التدريبي للفريق، وذلك لدى عودته قبل يوم واحد من موعد نهاية الشهادة الطبية التي كان قدمها لتبرير غيابه عن التدريبات، بداعي معاناته من مشكلات معوية.

وجرى السماح لبالوتيلي بالتدريب بمفرده منذ أمس الأول الأربعاء، إذ يستعد فريق بريشيا لاستئناف منافسات الموسم في 22 يونيو (حزيران).

وقال وكيل أعمال بالوتيلي، مينو رايولا، إنه يبدو أن غراساني يفضل المحاكمات في الصحف أكثر منها في قاعات المحاكم.

وأضاف: "الحقيقة ستظهر، سأطلب من ماريو مراسلة غراساني بالبريد الإلكتروني في الصباح، المشكلة أنهم جعلوه يتدرب وحده في الساعة السابعة صباحاً، وبالتالي كان من الطبيعي أن يكتب رسائل البريد الإلكتروني بعد الساعة الثامنة مساء، وذلك عندما عاد إلى منزله وأدرك أنه تعرض للتمييز".

وذكر نادي بريشيا أن بالوتيلي لم يتبع التعليمات التي ألزمت اللاعبين بأداء تدريبات فردية في منازلهم خلال فترة الإغلاق العام بسبب جائحة كورونا، وأبدى المدير الفني دييغو لوبيز تذمره بداعي أن اللاعب يفتقد الحماس.

وانضم بالوتيلي إلى بريشيا في أغسطس (آب) الماضي بعد ثلاثة مواسم قضاها في فرنسا، حيث لعب لفريقي نيس ومرسيليا. 

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