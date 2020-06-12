الهلال الأحمر السعودي بنجران يقيم نقاط فرز بصري في عدد من جوامع المنطقة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:14 م
يواصل الفريق التطوعي بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران مبادراته التطوعية للوقاية من فيروس كورونا بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بنجران سعود آل دويس، قيام الفرع ومتطوعيه بمبادرة نعود بحذر من خلال التباعد عبر وضع نقاط فرز بصري في عدد من مساجد وجوامع المنطقة المخصصة لصلاة الجمعة، للمحافظة على سلامة مرتادي المساجد والجوامع والتأكد من تطبيق البروتوكول الخاص بصلاة الجمعة والجماعة للحد من انتشار الفيروس.

وأشار إلى مشاركة ٢٠ متطوعًا في هذه المبادرة وزعوا على عدد من جوامع المنطقة، وهي جامع العزام بحي الأمير مشعل وجامع محمد صالح الوادعي بحي الفهد وجامع الأمير نايف بن عبدالعزيز في حبونا.

وأفاد آل دويس أن فرع الهيئة يقدم خدماته الإسعافية للمرضى والمصابين على مدار الساعة، وذلك بالاتصال على الرقم (٩٩٧)، أو عن طريق تطبيق أسعفني على الهواتف الذكية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7،647 مليون إصابة، بينهم أكثر من 425 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3،873 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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