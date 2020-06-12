ننجيريا : إنتاجنا اليومي من النفط منخفض عن الأوقات السابقة

قال رئيس شركة النفط الوطنية في نيجيريا يوم الجمعة، "إن إنتاج البلاد اليومي حاليا يوفي وزيادة بالمطلوب في تعهداتها بالخفض بموجب اتفاق أوبك+."

وقال رئيس مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية ميلي كياري أيضا إنه إذا التزمت جميع الدول المشاركة في الاتفاق، فإنه لن تكون هناك حاجة إلى لتمديد الاتفاق إلى أغسطس.

وقال كياري إن نيجيريا، أكبر مصدر للنفط في أفريقيا، لم تكن تلتزم بشكل تام بتعهداتها للخفض في الشهور السابقة، لكن تخفيضاتها الحالية ستضمن تعويضها ذلك بحلول يوليو تموز.

وقال ”يشير إنتاجنا اليومي الفعلي إلى أننا في وضع يفوق مستوى الالتزام“.