الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا
الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:52 م
أصدرت هيئة التأمين الصحى، بيانا لها اليوم الجمعة، كشفت فيه عن عدة قرارات مهمة بخصوص توفير الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا المسجد.
وتضمنت قرارات هيئة التأمين عدم رفض استقبال أى من مصابى كورونا، ويتم استقبال المريض وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة، وأعطاء العلاج اللازم وفقا للبروتوكول الخاص بالعلاج حتى في حالة عدم توافر أسرَّة بالمستشفى.
وشددت هيئة التأمين الصحى أنه "تم التنبية على مديرى المستشفيات بأن يتم إتاحة جميع غرف وأقسام المستشفى لاستقبال مصابى كورونا، ويمنع خروج أى حالة من الاستقبال والطوارئ إلا بعد التنسيق مع مستشفى أخرى، كما يتم التنبية على تواجد مديرى المستشفيات أو أحد نوابهم بمقر المستشفى على مدار 24 ساعة، كما يتم توفير الرعاية كاملة لجميع الحالات المشتبة فى إصابتها بكورونا أو التى كشفت التحاليل إيجابيتها على مدار 24 ساعة".
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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