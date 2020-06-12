الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

أصدرت هيئة التأمين الصحى، بيانا لها اليوم الجمعة، كشفت فيه عن عدة قرارات مهمة بخصوص توفير الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا المسجد.





وتضمنت قرارات هيئة التأمين عدم رفض استقبال أى من مصابى كورونا، ويتم استقبال المريض وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة، وأعطاء العلاج اللازم وفقا للبروتوكول الخاص بالعلاج حتى في حالة عدم توافر أسرَّة بالمستشفى.





وشددت هيئة التأمين الصحى أنه "تم التنبية على مديرى المستشفيات بأن يتم إتاحة جميع غرف وأقسام المستشفى لاستقبال مصابى كورونا، ويمنع خروج أى حالة من الاستقبال والطوارئ إلا بعد التنسيق مع مستشفى أخرى، كما يتم التنبية على تواجد مديرى المستشفيات أو أحد نوابهم بمقر المستشفى على مدار 24 ساعة، كما يتم توفير الرعاية كاملة لجميع الحالات المشتبة فى إصابتها بكورونا أو التى كشفت التحاليل إيجابيتها على مدار 24 ساعة".







