إنجي علاء تحصد المركز الأول في استفتاء 'الفجر الفني'

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:02 م
إنجي علاء
إنجي علاء
روان هيثم
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

وتصدرت الكاتبة إنجي علاء "استفتاء الفجر الفني" كأفضل ستايلست عن مسلسل "النهاية" الذي تم عرضه في دراما رمضان 2020، اليوم الموافق الخميس 11 يونيو، حيث حصدت على 212059صوت مايعادل39.14 %، وسوف يتم إعلان النتيجة النهائية يوم 17 يونيو.


قصة مسلسل النهاية

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

أخبار تهمك

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يوم

عرض ضخم لخطف فايلر من الأهلي.. والسويسري يطلب مهلة للرد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. إصابة عمرو واكد ونجله بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 5 ساعات

تحرك جديد من الزمالك لحسم صفقة آري بابل

منذ نصف ساعة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 17 ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ يومين

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 9 ساعات

سموحة يطلب نجم الأهلي موسم إضافي

منذ ساعة

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يومين

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:44 م

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

05:52 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

10:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم