أحمد العوضي عن دينا مراجيح: بحبها ودمها خفيف

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علق الفنان أحمد العوضى، على هجوم رواد السوشيال ميديا على ظهور دينا مراجيح وخطيبها يوسف جو في مشهد في الحلقة الخامسة من مسلسل "لية لأ".



وكتب أحمد العوضى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"طيب أنا بحب دينا مراجيح .. واحدة مبتإذيش حد وبتعمل فيديوهات ودمها خفيف . ولا شتمت حد ولا جت علي حد ... بطلو هري وشغل المصاطب ده".





يذكر أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.