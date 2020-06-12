هيدي كرم عن نجل شقيقتها: "آخ العنقود سكر معقود"

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:37 م
هيدي كرم
هيدي كرم
رشا عادل
عبرت الفنانة هيدي كرم، عن حبها الشديد لنجل شقيقتها من خلال نشر صورة جديدة لها برفقت، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت هيدي، على الصورة قائلة:"آخر العنقود سكر معقود".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصري، فنهالت التعليقات عليها، فكتب احد متابعيها قائلًا:"عسولة السكر ده" واضاف آخر"اقسم بالله انتي اللي سكر معقود"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربي يحفظه".


يذكر ان آخر أعمال هيدي كرم، مسلسل "الزوجة 18"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من أبرزهم الفنان حسن الرداد وشيماء سيف ومحمود الليثي.

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