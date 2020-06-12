صالح جمعة يتمسك بالأهلي رغم قرار فايلر

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:26 م
صالح جمعة
صالح جمعة
محمد الصو
رفض نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة مناقشة العروض المحلية للرحيل إلى صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتمسك صالح جمعة نجم الفريق الأحمر، بالتواجد داخل القلعة الحمراء رغم إعلان السويسري رينيه فايلر المدير الفني، رغبته في رحيل اللاعب نهاية الموسم الجاري.

ويرغب صالح جمعة، في الانتقال إلى الدوريات الخارجية في حال رحيله عن النادي الأهلي، متحفظًا على الانتقال لأي فريق محلي خلال الموسم الجديد.

وكان جمعة كشف من قبل  لـ"الفجر الرياضي" حقيقة مفاوضات نادي الزمالك، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد نجم القلعة الحمراء، أنه يسعى بكل قوة للحصول على فرصته وإقناع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بالبقاء بين صفوفه.

وأضاف جمعة  خلال حديثه لـ "الفجر": "أنا لا أرغب في حالة رحيلي عن الأهلي، التوجه إلى صفوف الزمالك، وقد تكون وجهتي للاحتراف الخارجي".

وتابع: "لم يدخل معي أي مسؤول زملكاوي في مفاوضات رسمية حتى الآن، وكل ما تم هو مجرد تلميحات فقط، وأرفضها جميعًا".

واختتم: "أحترم جماهير النادي الأهلي، وأشكرهم على تقديرهم تجاهي وإيمانهم بقدراتي، ولذلك لا أرغب أن أخسر تلك الشعبية بالتوجه للقلعة البيضاء".



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