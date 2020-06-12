شباب بلوزداد يقرر تخفيض رواتب لاعبيه بسبب كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
توصل نادي شباب بلوزداد الجزائري لاتفاق رسمي مع لاعيبه لتخفيض الرواتب بنسبة 50 بالمئة على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد توفيق قريشي، المدير الرياضي لشباب بلوزداد في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة، أن 80 بالمئة من اللاعبين وافقوا على مقترح خفض الأجور 50 بالمئة، وأن المفاوضات لا زالت مستمرة مع 6 لاعبين بسبب تواجدهم خارج مدينة الجزائر العاصمة.

ونوه أن الاتفاق يشمل المدربين وأعضاء الجهاز الطبي، موضحا أن الأمر يتعلق بخطوة تضامنية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، جراء التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

كما أبرز أن مضمون هذا الاتفاق سيودع لدى الجهة المختصة (رابطة الدوري) بعد غد الأحد.

وبات شباب بلوزداد أول ناد جزائري يعلن رسميا تخفيض أجور لاعبيه.

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