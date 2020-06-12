"لا كورونا تهمنا".. رامز جلال يزور أشرف زكي برغم انتشار الفيروس

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شارك الفنان رامز جلال صورة تجمعه بنقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي بعد إجرائة عملية تركيب دعامات، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "جلال" تعليقا على هذه الصورة قائلا "لا دعامة تهمنا ولا كورونا تهتنا أشرف زكي عمنا حمد لله على سلامتك"،وظهر رامز جلال في الصورة مرتدي الكمامة بجانب أشرف زكي على السرير.



يذكر أن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي قد أجرى عملية منذ أيام قليلة ولكنه نقل إلى المنزل وتم شفائه.

