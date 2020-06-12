نجم ليفربول يهز عرش صلاح

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:05 م
محمد صلاح
محمد صلاح

فجرت تقارير صحفية إنجليزية مفاجأة كبيرة بعد أن تحدثت عن خطوة قوية من ليفربول ستؤثر على مكانة محمد صلاح في الفريق.

وأوردت صحيفة "ذا صن"، أن المدافع البالغ من العمر 28 عاما، سيوقع عقدا جديدا لمدة 5 أعوام مع ليفربول، سيحصل بموجبه على راتب أسبوعي يبلغ 220 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعد أن يتوج الفريق الأحمر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك سينهي المخاوف بشأن احتمال انتقال اللاعب الدولي الهولندي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وطبقا لعقده الجديد المرتقب مع ليفربول، سيتجاوز فان دايك، اللاعب الأعلى أجرا في الوقت الحالي في صفوف "الريدز"، النجم المصري محمد صلاح، الذي يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما قد يشعل أزمة في الفريق، في حال مطالبة صلاح بزيادة راتبه ليتساوى مع فان دايك أو ليتجاوزه.

ويقدم فان دايك، مستويات رائعة منذ انضمامه إلى لفيربول عام 2018 قادما من ساوثهامبتون، حتى أنه بات الآن واحدا من أفضل المدافعين في العالم.

يشار إلى أن ليفربول يتصدر حاليا ترتيبب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة (ومباراة إضافية) أمام مطارده المباشر مانشستر سيتي، ويحتاج إلى فوزين من المراحل التسع المتبقية، لإحراز لقبه الأول في البطولة منذ 30 عاما، بغض النظر عن نتائج فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بطل الموسمين الماضيين.

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