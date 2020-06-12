لوبيتيغي يحتفل بفوز إشبيلية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
احتفل جولين لوبيتيغي مدرب اشبيلية بانتصار فريقه على ريال بيتيس يوم امس بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين بالدوري.

واكد لوبيتيغي أن فريقه استحق الفوز بالنقاط الثلاث من مواجهة "ديربي" الأندلس أمام ريال بيتيس على ملعب سانشيز بيثخوان، والتي استهلت "الليغا" الإسبانية بعد 3 أشهر من التوقف جراء وباء كورونا.

وقال لوبيتيغي عقب المباراة إن الفريق خاض اللقاء "وسط حالة من الدهشة" بعد فترة طويلة من التوقف.

وصرح: "كانت هذه هي مباراة المدينة، لم تكن هناك ضوضاء (في غياب الجماهير)، لكن كان هناك الكثير منها بالخارج (في أنحاء المدينة)".

وأبدى المدرب سعادته بسبب التضحية الكبيرة التي بذلها اللاعبون من أجل تخطي "منافس كبير" مثل بيتيس.

وأضاف: "فترة التوقف التي استمرت 3 أشهر كانت تمثل أمراً مأساوياً على البلاد، والعودة للمنافسة لم يكن سهلاً، لكن الفريق جعله كذلك".

ورفع إشبيلية رصيده إلى 50 نقطة ليعزز من احتلاله للمركز الثالث، ويقلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 8 نقاط، ومبتعداً عن ريال سوسييداد وخيتافي صاحبي المركزين الخامس والسادس، بأربع نقاط، في حين تجمد رصيد بيتيس عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

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