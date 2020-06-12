ميرنا نور الدين تغازل جمهورها بصورة جديدة لها

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:27 م
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
رشا عادل
شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة:"هاي".




ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"جمالك يجنن" وأضاف آخر"هاي يا جميلة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمر قوي ماشاءالله عليكي".


يذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "حكايات بنات الجزء 4"، وتدور أحداثة في إطار رومانسي أجتماعي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن الشباب منهم الفنانة أسماء جلاء وتامر هاشم وهاجر أحمد.

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