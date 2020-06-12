واندا نارا تكشف عن دورها في مفاوضات إيكاردي وباريس

كشفت واندا نارا زوجة ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الدور الذي قامت به في انتقاله من إنتر ميلان إلى البي اسي جي.





ونقل موقع "Infobae" عن واندا تصريحات أدلت بها لمجلة "Gento"، قالت فيها: "في كل مرة أذهب فيها إلى المفاوضات، أعرف ما يريده ماورو: أي الأندية التي يحبها. أنا أعرف أحلامه وإلى أين يريد الذهاب. وهذه ميزة تعطيني الثقة. هناك أشياء حتى لا أسأله عنها لأنني أعرف جيدا ما ستكون إجابته. هو يقوم بدوره، وأنا أقوم بعملي، وهو كان سعيدا دائما".





وأضافت: "ماورو هو الوجه الآخر للشوفينية الذكورية. إنه معجب بالمرأة المستقلة التي تعمل وتدافع عن حقوقها. لذا أنا وكيلة أعماله في عالم ذكوري مثل كرة القدم، حيث تعتبر النساء كغسالات لجلي الصحون".





يذكر أن فريق باريس سان جيرمان تعاقد بشكل نهائي مع ماورو إيكاردي بعد انتهاء فترة الإعارة من إنتر ميلان، مقابل 50 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين أخرى كمتغيرات.



