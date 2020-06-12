أحمد وفيق يوجه رسالة قوية لمنتقدي دينا مراجيح في "لية لأ"

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علق الفنان أحمد وفيق، على مشهد دينا مراجيح ويوسف جو، الذى عرض أمس في الحلقة الخامسة من مسلسل "لية لأ"، للنجمة أمينة خليل، وأحدث هذا المشهد ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا فور ظهورهما.







ونشر أحمد وفيق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي رأيه على موقف منتقدي مشهد دينا مراجيح وجو، قائلا"يعني المشهد اللي البنت طلعت فيه مع أمينة خليل.. عامل كل الدوشة دي وجايب إحباط لفنانين.. هههههههههه انتم بتهرجوا والله.. إحنا كده بقالنا".





وتابع "أجيال.. أنتم مرة واحدة قررتوا تتفاجئوا ؟!!!.. حمادة كلينتون.. متفاجئ بطبعه".







يذكر أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.