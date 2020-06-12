عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:44 م
أسعار الذهب في مصر تصل إلى مستويات غير مسبوقة
أسعار الذهب في مصر تصل إلى مستويات غير مسبوقة
أحمد الشيخ

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات المسائية  اليوم الجمعة 12-6-2020  ارتفاعات كبيرة؛ لتصل بالأسعار إلى مستويات قياسية لم تحققها من قبل.

 

 

 

ووصلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم  بحسب إيهاب واصف نائب  رئيس شعبة تجار المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية،   إلى 668.55  جنيه  للجرام عيار 18،  وارتفع سعر جرام عيار ٢١  إلى  780 جنيه، كما بلغ سعر جرام عيار 24 نحو 891.40 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 6240 جنيه، ووصل سعر أوقية الذهب العالمية إلى 1742 دولار.

 

 

أسباب ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية :

 

وأوضح تجار   الذهب أن ارتفاع الأسعار  محليا يعود إلى  ارتفاع السعر العالمي للذهب بنسبة حوالي ٢٪ خلال أسبوع، حيث عظم الذهب مكاسبه عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة على الدولار عند 0.25٪ وهو أدى لهروب المستثمرين من الاستثمار في أدوات الدين واللجوء مرة أخرى إلى الذهب كملاذ أمن وسط انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وشهد السوق المصري خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات للدولار حيث تخطى لأول مرة حاجز ال ١٦ جنيه واصلا إلى ١٦.٢٣ جنيه، وهي المرة الأولى التى يحقق فيها الدولار مكاسب بهذا الشكل أمام الجنيه منذ نهاية العام الماضي ٢٠١٩،   ما أدى إلى تخوف تجار الذهب من ارتفاع أسعار الدولار مرة أخرى وادى لتثبيتهم للأسعار وهو ما أدى لارتفاع الأسعار بالسوق المحلي فى الأيام الماضية وإن خالف ذلك السعر العالمي في بعض الأحيان، لكن المتغير المحلي المتمثل في ارتفاع الدولار أمام الجنيه أدى إلى ارتفاع أسعاره محلياً.

 

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة:.

 

وتوقع مراقبون في أسواق الذهب، أن يصل سعر الذهب إلى ٨٠٠ جنيه للجرام عيار ٢١ وهو العيار الأكثر تداولا في مصر خلال فترة قليلة جدا في حال استمرار ارتفاع سعر الذهب العالمي.



الذهب يرتفع مع  مع زيادة الدولار :

ويأتى أرتفاع اسعار الذهب في الوقت الي تستمر فيه أسعار سعر الدولار في الصعود أمام الجنيه كأحد آثار انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على الاقتصاد المصري حيث أدى إلى انخفاض شديد فى موارد الدولة من الدولار نتيجة انخفاض دخل قناة السويس بسبب انخفاض حركة التجارة العالمية وإغلاق الحدود بين الدول، وانعدام الدخل من السياحة بعد وقف حركة السفر والسياحة وإغلاق المطارات خوفا من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد رجوع معظمهم خوفا من الإصابة بالفيروس وتعطل معظم الأعمال بالدول التي كانوا يعملون بها، وهو ما انعكس على انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي حيث انخفض إلى  36003.7 مليون دولار أمريكي في نهاية مايو 2020.

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