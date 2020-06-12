مي عمر : "عيلة محمد سامي كبيرة انا وهو وأولادي و 6 كلاب"

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خضعت الفنانة مي عمر، لجلسة تصوير جديدة لها، ظهرت خلالها مرتدية فستانًا قصير باللون البرتقالي وكان شعرها منسدل طويل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وعلى يدها كلب.







وشاركت مي، جمهورها بصورة من هذه الجلسة، على حسابها الشخص]، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت عمر، على الصورة قائلة:"يقولون الكلاب السعيدة هي اجمل الكلاب كوكو أصغر فرد في عائلتنا ولمن لا يعرف نحن عائلة كبيرة محمد انا وطايع وسيلين و6 كلاب دييغو ورولي وزوزي 7 يرام وكوكو".







يذكر أن آخر أعمال مي عمر، مسلسل "الفتوة" الذي عرض في رمضان 2020، وتدور أحداثة في زمن غير معاصر، وش ارك في بطولته الفنان ياسر جلال ونجلاء بدر وهنادي مهنى وأحمد صلاح حسني.