مساعدات غذائية من الإمارات للأسر المتضررة من السيول بحضرموت

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قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم المساعدة ويد العون للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة جراء السيول بمناطق في محافظة حضرموت، ودشنت الهيئة أولى القوافل الإغاثية إلى منطقة ميفع في مديرية بروم غرب المكلا، وضمت القافلة 500 سلة غذائية و50 خيمة إيوائية و300 قطعة ملابس متنوعة واستهدفت الأسر النازحة والتي تضررت منازلها جراء الأمطار والسيول.



وجاءت المساعدات الغذائية والإيوائية ضمن خطة إغاثية شاملة تستهدف توزيع سلل غذائية متكاملة على الأسر التي تضررت جراء كارثة الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة في محافظة حضرموت خلال الأيام الماضية.



وخلال تدشين المساعدات ثمن مدير عام مديري بروم ميفع ناصر علي الشعيبي الاستجابة السريعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي للنداءات والمناشدات الإنسانية جراء كارثة السيول التي خلفت نزوح وتضرر الكثير من الأسر في المديرية، موضحا أن وصول المعونات إلى الأسر المنكوبة سيسهم بشكل كبير في التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء سوء الأحوال الجوية.



وأعرب المدير العام عن شكره وتقديره لدولة الإمارات الشقيقة لدعمهم مثل هكذا مشاريع إغاثية وإنسانية تلبي احتياجات الأسر والأهالي المتضررين من الكوارث الطبيعية.



وعبر أفراد الأسر المستفيدة من المساعدات عن امتنانهم للجهود الإنسانية السريعة التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من أجل تلمس احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم، مضيفين أن الهلال الإماراتي دائما سباق في تقديم العون والمساعدة للمتضررين في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها.