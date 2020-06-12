يوفنتوس vs ميلان.. ننشر موعد مبارة نصف نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة





تصدر فريق يوفنتوس الإيطالي محرك "جوجل" لمؤشرات البحث اليوم، حيث ينتظر الجمهور عودة الكرة الإيطالية الممتعة، والذي تم توقفها بسبب تفسي وباء كورونا المستجد في العالم، ولكن تم إعلان موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا، وفيما يلي نقدم لكم القنوات الناقلة وموعد مباراة يوفتنوس واي سي ميلان.





يتجهز فريق يوفنتوس بقيادة كريستيانو رونالدو لمواجهة غريمه التقليدي أي سي ميلان في جولة حاسمة ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، ويخوف يوفتنوس مبارات اليوم الجمعة 12 يونيو الجاري على ملعب يوفنتوس أرينا في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.





كما يرغب الفريقين العبور إلى المباراة النهائية آخر مشوار التتويج بالكأس، وبعد أن تعادل الفريقان في لقاء الذهاب بهدف لمثله تأتي صعوبة مواجهة الإياب.





تفاصيل مباراة يوفنتوس القادمة ضد ميلان دور الذهاب





وكانت مواجهتي الروسونيري هذا الموسم صعبة للغاية على البيانكونيري، حيث فاز بصعوبة في لقاء الذهاب بمسابقة الدوري الإيطالي، رغم أن اللقاء كان على أرضه حيث ظل التعادل مسيطر على المباراة قبل 13 دقيقة من إطلاق حكم اللقاء صافرته حتى تمكن باولو ديبالا نجم اليوفي من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 77 وحافظ الفريق على النتيجة حتى النهاية.





وفي مواجهة الذهاب بنصف نهائي الكأس، كان اليوفي يقترب من خسارة المباراة بهدف دون رد على ملعب سان سيرو، لولا أن تحصل الفريق على ركلة جزاء سجل منها كريستيانو رونالدو نجم الفريق هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.



