يوفنتوس vs ميلان.. ننشر موعد مبارة نصف نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:54 م
يوفنتوس vs ميلان
يوفنتوس vs ميلان
يوفنتوس vs ميلان.. ننشر موعد مبارة نصف نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

تصدر فريق يوفنتوس الإيطالي محرك "جوجل" لمؤشرات البحث اليوم، حيث ينتظر الجمهور عودة الكرة الإيطالية الممتعة، والذي تم توقفها بسبب تفسي وباء كورونا المستجد في العالم، ولكن تم إعلان موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا، وفيما يلي نقدم لكم القنوات الناقلة وموعد مباراة يوفتنوس واي سي ميلان.

يتجهز فريق يوفنتوس بقيادة كريستيانو رونالدو لمواجهة غريمه التقليدي أي سي ميلان في جولة حاسمة ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، ويخوف يوفتنوس مبارات اليوم الجمعة 12 يونيو الجاري على ملعب يوفنتوس أرينا في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.

كما يرغب الفريقين العبور إلى المباراة النهائية آخر مشوار التتويج بالكأس، وبعد أن تعادل الفريقان في لقاء الذهاب بهدف لمثله تأتي صعوبة مواجهة الإياب.

تفاصيل مباراة يوفنتوس القادمة ضد ميلان دور الذهاب

وكانت مواجهتي الروسونيري هذا الموسم صعبة للغاية على البيانكونيري، حيث فاز بصعوبة في لقاء الذهاب بمسابقة الدوري الإيطالي، رغم أن اللقاء كان على أرضه حيث ظل التعادل مسيطر على المباراة قبل 13 دقيقة من إطلاق حكم اللقاء صافرته حتى تمكن باولو ديبالا نجم اليوفي من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 77 وحافظ الفريق على النتيجة حتى النهاية.

وفي مواجهة الذهاب بنصف نهائي الكأس، كان اليوفي يقترب من خسارة المباراة بهدف دون رد على ملعب سان سيرو، لولا أن تحصل الفريق على ركلة جزاء سجل منها كريستيانو رونالدو نجم الفريق هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

يوفنتوس vs ميلان.. ننشر موعد مبارة نصف نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس وميلان يوفنتوس ضد ميلان يوفنتوس vs ميلان موعد نصف نهائي كاس ايطاليا موعد مباراة يوفنتوس وميلان كاس ايطالية بوابة افجر الفجر

أخبار تهمك

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يومين

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يوم

بالأسماء.. ثلاثي الأهلي على طاولة بيراميدز

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. إصابة عمرو واكد ونجله بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ يوم

برشلونة يخون نجم الفريق ويعرضه للبيع

منذ حوالي 4 ساعات

المرشحون للرحيل عن الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

منذ أقل من ساعتين

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 7 ساعات

عرض ضخم لخطف فايلر من الأهلي.. والسويسري يطلب مهلة للرد

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موضوعات متعلقة

أهداف مباراة يوفنتوس ضد روما في ربع نهائي كأس إيطاليا

يوفنتوس VS ميلان.. أرقام مثيرة من مواجهات "رونالدو" ضد "إبراهيموفيتش" قبل موقعة كأس إيطاليا

تعرف على موعد مباراة ميلان ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة والتشكيل بكأس إيطاليا

أهداف مباراة ميلان و يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا

مدرب ميلان يشن هجوما عنيفا على حكم مباراة يوفنتوس

انتر ميلان ضد نابولي في نصف نهائي كاس ايطاليا | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:16 م

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

03:26 م

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

10:15 ص

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

01:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم