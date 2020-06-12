مدارس الإسكندرية تنتج كمامات تستخدم 45 يوما بـ9 جنيهات (صور)

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إشارة البدء لإنتاج كمامات القماش بمدارس التعليم الفني بمحافظة الإسكندرية، وفقا للمواصفات القياسية المرسلة من وزارة الصحة.

جاء ذلك من داخل مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات. بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والأستاذ يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية. 

وأشاد اللواء محمد الشريف بالكمامات المنتجة لافتا أنها جاءت مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، ومعايير وزارة الصناعة. ووجه الشكر إلى وزارة التربية والتعليم على اتاحتها لصناعة تلك الكمامات بمدارس الإسكندرية.

وأكد أن تلك الكمامات تطرح بأسعار بسيطة تتناسب مع إمكانيات جميع المواطنين، مشيرا إلى أن سعر الكمامة الواحدة يبلغ 9 جنيهات صالحة للاستخدام حتي 45 يوما ويتم إعادة غسلها وتعقيمها عقب كل استخدام وذلك وفقا لإرشادات وزارة الصحة. 

وكلف الشريف وكيل مديرية التربية والتعليم بتسخير جميع مجهودات التعليم الفني بالإسكندرية لإنتاج أكبر كمية من تلك الكمامات لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتغطية احتياجات محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691 حالة حتى اليوم.
وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا..كوفيد-19"؛ ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ10691 متعافى.

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس "كورونا" هي: "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس "كورونا المستجد" حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس "كورونا المستجد"، والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

مدارس الإسكندرية تنتج كمامات تستخدم 45 يوما بـ9 جنيهات (صور)
مدارس الإسكندرية تنتج كمامات تستخدم 45 يوما بـ9 جنيهات (صور)
مدارس الإسكندرية تنتج كمامات تستخدم 45 يوما بـ9 جنيهات (صور)
مدارس الإسكندرية تنتج كمامات تستخدم 45 يوما بـ9 جنيهات (صور)
مدارس الإسكندرية تنتج كمامات تستخدم 45 يوما بـ9 جنيهات (صور)
مدارس الإسكندرية تنتج كمامات تستخدم 45 يوما بـ9 جنيهات (صور)

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