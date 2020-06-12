"الجنيه" يحقق أداء قوي أمام "الدولار" في أسبوع

حققت أسعار الدولار مقابل العملة المحلية خلال تعاملات هذا الأسبوع تراجعات، ليستعيد الجنيه قوته من جديد أمام العملة الأمريكية بعد انخفاضات شهدها خلال تعاملات الأسبوع الماضي؛ ولكنه يظل أعلى مستويات 16 جنيه، والتى كان قد هبط دونها في منتصف ديسمبر الماضي.

ومازال الجنيه المصري يتصدر قائمة افضل عملات الأسواق الناشئة أداء أمام الدولار خلال أزمة كورونا، و التي لم تتحملها عملات هذه البلدان ودفعتها نحو تحقيق خسائر قوية أمام الدولار الأمريكي.

وسجل الجنيه المصري في تعاملات البنك المركزي بنهاية تعاملات اليوم الجمعة والأسبوع نحو 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع، منخفضا بنحو 4 قروش عن تعاملات الأسبوع الماضي والذي وصل بنهايتها غلى مستويات 16.16 جنيه للشراء و16.26 جنيه للبيع.

وأوضحت وكالة بلومبرج أن الجنيه أكتفي بتراجع هامشي لم يتجاوز نسبته0.89% رغم تداعيات فيروس كورونا، حيث يعد الأقوى أداء أمام الدولار في 2020،

وأشارت إحصاءات وكالة بلومبرج إلى أن عملات الأسواق الناشئة الأخرى مثل الروبل الروسي والليرة التركية والراند الجنوب الأفريقي والريال البرازيلي هبطت بنسب تراوحت بين 9 و 18 في المائة منذ بداية العام 2020

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وأوضحت أن الريال البرازيلي هوى بنسبة 76ر17% خلال عام 2020 مقارنة بالدولار، فيما هبط الراند الجنوب إفريقي بنسبة 15.3% والبيزو الأرجنتيني بنسبة 44ر13% وعملة المكسيك - البيزو بنسبة 13.36%.

وهبطت الليرة التركية أمام الدولار منذ بداية 2020 بنسبة 12.2% و10.86% في عملة أوكرانيا - الهرفينيا و6ر9% نسبة الهبوط في الروبل الروسي أمام العملة الأمريكية، فيما كان التراجع أقل وطأة لعملات اليوان الصيني بنسبة 1.4%.

أسباب قوة الجنيه أمام الدولار

وأرجع متعاملون في سوق الصرف قوة أداء الجنيه المصري والتراجع المحدود الذي سجله أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري مقارنة بعملات الأسواق الناشئة الأخرى رغم تداعيات فيروس كورونا على اقتصادات العالم ومنها الاقتصاد المصري إلى الأسس القوية التي يقف عليها الاقتصاد المصري ونجاح البنك المركزي المصري في تكوين إحتياطي نقدي ضخم تجاوز 45 مليار دولار قبل بدء أزمة كورونا ما دعم من قوة الجني